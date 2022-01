Da Foggia: «C'è bisogno di un intervento strutturato e forte»

Quest'oggi a Foggia il ministro dell'Internoha preso parte al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per esaminare la situazione insieme ai vertici delle Forze dell'ordine e alla Magistratura. «C'è tanta aspettativa da questo Comitato Provinciale e lo sappiamo: lo Stato non può che far sentire la propria presenza con forza, anche mettendo risorse aggiuntive». Lo ha dichiarato il ministro, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Foggia. All'incontro erano presenti il capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, i comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Procuratore Nazionale Antimafia, i vertici della locale Procura della Repubblica e della Direzione distrettuale antimafia di Bari.«Mandiamo un messaggio chiaro di presenza», ha aggiunto Il ministro, sottolineando che. «Nel 2019 - ha poi ricordato - eravamo qui per riunire un comitato provinciale ed annunciammo l'istituzione della Dia a Foggia: promessa mantenuta nel febbraio 2020». Per la titolare del Viminale, inoltre, «c'è bisogno di un intervento strutturato e forte che da solo può consentire efficaci risposte alle varie fenomenologie criminali che insidiamo il territorio». Lamorgese ha, quindi, ricordato che negli ultimi tempi ci sono state «400 misure cautelari, indagini complicate, con confische di patrimoni ingenti per quasi 30 milioni di euro».Tra i progetti, poi, che stanno per essere conclusi vi è quello della, oltre ai vari interventi per aumentare la diffusione della videosorveglianza sui territori comunali. «Massima attenzione della Prefettura di Foggia - sottolinea infine il ministro - per le interdittive antimafia che sono già 13 adottate in pochi mesi, testimoniando una costante attività di monitoraggio dei territori».A Foggia anche il presidente Confindustria Pugliache ha incontrato r ringraziato la ministra Lamorgese e il Governo per la vicinanza alla Puglia, alla Città di Foggia , in particolare agli imprenditori del territorio che negli ultimi anni sono nel mirino della criminalità.