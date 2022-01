Covid: altri 3.568 casi positivi in Puglia

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 13:15 di lunedì 3 gennaio 2022. I casi attualmente positivi in Puglia sonodi cui : 33.664 in isolamento domiciliare, 332 i ricoverati in ospedale compresi i 33 in terapia intensiva. L'incidenza delle ospedalizzazioni rispetto al totale degli attualmente positivi è pari allo 0.97%. L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 9.93%.Nelle ultime 24 ore, i test registrati sul territorio regionale sono stati 30923, dei quali(pari all'11.53%) hanno avuto riscontro positivo, così suddivisi; 292 Provincia di Foggia;1458 Area Metropolitana di Bari;745 Provincia di Lecce;477 Provincia di Brindisi;307 Provincia di Taranto;56 casi di residenti fuori regione;6 casi di provincia in via di definizione.Partite da oggi le prenotazioni del vaccino anticovid su lapugliativaccina.regione.puglia.it e nelle farmacie e con il n. verde per la fascia pediatrica 5-11 anni. Circa 2.000 le prenotazioni registrate finora, con aggiornamenti ancora in corso. Sono 2728 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino contro il Covid-19, pari all'11 per cento degli aventi diritto. In 313.297, pari al 91 per cento, hanno ricevuto la prima dose su tutto il Territorio Bat, in 287.036 pari all'83 per cento hanno ricevuto la seconda dose. In 110.724, pari al 32 per cento, hanno ricevuto la terza dose.