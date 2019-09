Cosimo Sciannamea nel consiglio direttivo regionale dei Bersaglieri

Lo scorsopresso la Sezione "S. Ten. Cleto Berardi" dell'si sono svolte le operazioni di voto per Il rinnovo del. Al termine sstati eletti :(Presidente); Bers.(Vice Macro Area Foggia); Bers. Antonio Lamosa (Vice Macro Area Lecce); Bers. Antonino Azzaretti(Consigliere); Bers. Giovanni Cotti(Consigliere); Bers. Giovanni Manzari(Consigliere); Bers.(Consigliere); Bers. Fedele Sforza(Consigliere);Bers.NicolaTraversi(Consigliere).che attualmente riveste anche la carica diPresidente Insigniti Sezione Territoriale Ancri Bat Canusium "Cav. Francesco Acquaviva", daha svolto con onore il servizio militare di leva nel. Assegnato presso laa Caserta, ha operato sui mezzi corazzati e blindati. Ha inoltre frequentato il Corso dipresso la(Napoli) e poi assegnato in via definitivaA margine delle elezioni ilha dichiarato con un post sui social: "Ricordo come se fosse ieri, ilchiedeva di far parte della famiglia dei. Oggi, ho il piacere di averlo iscritto nella nostra Sezione di Canosa di Puglia in qualità di cgrazie all'eccellente risultato delle elezioni che si sono tenute a. Quale presidente della Sezione di Canosa unitamente al Consiglio Direttivo, auguriamo un "in bocca al lupo" a svolgere l'incarico al meglio, mettendo a disposizione l'esperienza acquisita in questi anni con lo spirito ed entusiasmo bersaglieresco".Il neo consigliere regionale dei Bersaglieri,emozionato ha ringraziato gli associati e al contempo ha promesso il suo impegno personaleonfidando nei valori storici-culturali delnella volontà di aggregazione e socialità che ha sempre contraddistinto l'associazioneI prossimi impegni dell'A.N. B. sono in calendario ilper il Raduno Bersaglieri Madonna del Buon Cammino, ilnota anche come breccia di Porta Pia, l'episodio del Risorgimento che sancì l'annessione di Roma al Regno d'Italia e la fine al potere temporale del papato.Il Regno d'Italia conquistò Roma per farne la nuova capitale.e, al pari del re sabaudo Vittorio Emanuele II «usurpatore delle province ecclesiastiche»,autore del Sillabo nel 1864 e delle ultime condanne di patrioti alla ghigliottina, per aver innalzato il tricolore sulla città eterna.