Coronavirus: 4 decessi in Puglia

Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salutecomunica che oggi 14 marzo - consono stati effettuati 232 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:190 sono risultati negativi eI casi positivi sono cosi suddivisi:11 in Provincia di Bari;7 in Provincia di Brindisi;10 in Provincia di Foggia; 10 in Provincia di Lecce;2 in provincia di Taranto. Nella provincia diNella provincia diCon questo aggiornamento salgono aI Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Oggi, il presidente della Regione Puglia,L'ordinanza estendeal link: https://www.sanita.puglia.it/ autosegnalazione-coronavirus o segnalare questa circostanza telefonicamente al proprio medico curante. Inoltre deve osservare la permanenza domiciliare con isolamento, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni e il divieto di spostamenti e viaggi; rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.