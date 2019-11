Contrasto al crimine: cooperazione, condivisione, innovazione e conoscenza

Questa mattina il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,ha presieduto la quinta conferenza regionale sulla cooperazione internazionale di polizia, pressoL'evento, realizzato dallo SCIP – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale ed a cui è intervenuto il Direttore dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione per le forze di polizia,ha visto la partecipazione dei Prefetti, dei Questori, dei vertici delle forze di polizia e della magistratura di tre regioni: Puglia, Basilicata e Molise. Lo SCIP, attraverso queste conferenze regionali, illustra ai reparti territoriali le capacità operative, la forza dei canali di comunicazione e di interoperabilità delle banche dati, l'interconnessione con le agenzie Interpol ed Europol, le piattaforme disponibili e gli strumenti che attualmente sostengono le indagini internazionali e l'attività di prevenzione che valica anche i nostri confini. L' apparato law enforcement è chiamato ogni giorno ad affrontare minacce criminali sempre più liquide, che varcano i confini nazionali e le frontiere e si adeguano alle nuove tecnologie. Per questi motivi ilè il tramite attraverso il quale ilsi associa e collabora con le agenzie internazionali e con le polizie degli altri stati per costruire unNel suo intervento ilha sottolineato: "Il senso di queste conferenze èLe minacce criminali, terrorismo, traffico di droga, traffico di esseri umani, cybercrime fisicamente non hanno territorio in quest'era digitale/globale. Gli strumenti di lavoro delle forze di polizia e della magistratura non possono prescindere da una filosofia di contrasto basata sulla condivisione e sulla cooperazione bilaterale e multilaterale. Io come Direttore Centrale della Criminalpol, ovvero di servizi in cui operano le quattro forze di polizia, non posso non condividere che il linguaggio plurale di questiLe parole chiave disi fondono nella parola fiducia nel nostro lavoro insieme."