Consorzio di Bonifica, avviato il dialogo in Regione

Il grido d'allarme degli agricoltori in merito all'aumento del costo dell'acqua da parte delnon può e non deve rimanere inascoltato. Occorrono risposte celeri ed è per questo che a seguito dell'incontro tenutosi alcune settimane fa con gli stessi in Aula Consiliare, preso atto della risposta unanime del Consiglio Comunale relativamente all'ordine del giorno presentato dall'a sostegno del comparto agricolo, questa mattina il consigliere regionalee la consigliera comunaledelegata dal Sindaco di Canosa Vito Malcangio, hanno preso parte allafacendosi portavoce di quanto deliberato dall'Assise di Palazzo di Città. Le problematiche, come ben noto, vanno dal raddoppio del costo dell'acqua da 0,31 a 0,68 da parte del Consorzio di Bonifica fino agli avvisi di pagamento relativi al tributo 630. Necessario, per questo esecutivo, sarebbe stato quello di avviarea questo proposito, intenso e proficuo è stato il confronto con l'Assessore all'Agricolturache ha dimostrato estrema disponibilità al fine di risolvere queste annose problematiche.L'Assessore ha accolto e analizzato le proposte a lui sottoposte dichiarandosi aperto a tutte quelle soluzioni che possanoaffrontando di conseguenza tutte le problematiche presenti. Assente, invece, l'Assessore al Bilancio Raffaele Piemontese la cui presenza sarebbe stata fondamentale al fine di giungere in maniera ancor più celere ad una prima, parziale risoluzione delle preoccupazioni manifestate dall'universo agricolo.in maniera tale da intraprendere e giungere in maniera definitiva ad una soluzione.e in quanto tale va preservato e non danneggiato. L'Amministrazione Comunale di Canosa guidata dalintende continuare a perseguire questa strada, dialogando e ponendo anche l'attenzione su temi come rischio desertificazione e approvvigionamento idrico che sono ormai sempre più al centro dell'attenzione.