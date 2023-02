Consiglio comunale: Gli emendamenti interamente rigettati senza una preventiva sanatoria

Il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia del 7 febbraio scorso, aveva tra i punti di discussione ilai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs. n. 118/2011, iscritto all'ordine del giorno. Nel corso del consiglio, """gli emendamenti da me sottoposti - riferisce l'avvocatoconsigliera di minoranza della- alla seduta Consigliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/25 sono stati interamente rigettati senza una preventiva sanatoria pur essendo arrivati nei termini di legge." Il Bilancio di Previsione 2023/25 del Comune di Canosa di Puglia è stato approvato con i soli voti della maggioranza. "La minoranza,- aggiunge la- pur nelle specificità dei distinti gruppi consiliari, ha espresso, motivandolo, voto negativo su tutti i provvedimenti. Una pagina di civiltà e far play istituzionale molto poco edificante."""La stessa consigliera aveva formulato richiesta di inserimento a norma di regolamento di contabilità vigente, del seguente emendamento ambito"""approvazione attività di promozione delle produzioni agricole locali come la percoca di Loconia, l'olio novello, i prodotti agricoli a km.0, occorrendo un supporto qualificato di amplificazione per produrre delle riprese video al fine di una creazione di uno spot promozionale territoriale da inserire nella pagina istituzionale del Comune di Canosa, a tal fine si costituisca in bilancio un apposito capitolo di spesa denominato "attività di promozione delle attività agricole del territorio" nel bilancio armonizzato 2023-2025 con la previsione di un impegno di spesa di circa €.20.000,00."""Mentre, ambitoha proposto il seguente emendamento: """A Canosa di Puglia, sono presenti delle colonie feline di gatti randagi. E' fondamentale che tali colonie siano censite, che venga istituito un registro di referenti volontari con tesserino di riconoscimento che si prendano cura del benessere degli animali. I randagi sono spesso presenti nei giardini delle scuole, che si faccia un Protocollo di Intesa con i dirigenti scolastici e i responsabili volontari delle colonie feline che saranno gli unici autorizzati a portare il cibo ai gatti, catturando i cuccioli e facendoli sterilizzare con ciò garantendo igiene pubblica e decoro urbano. Inoltre, colonie di colombi in Piazza Ferrara, al fine di garantire decoro e igiene urbano si chiede di regolamentare e controllare la proliferazione degli animali e soprattutto i loro escrementi liberi su tutti i balconi condominiali dell'intera Piazza Ferrara. A tal fine si costituisca apposito capitolo di spesa denominato "Benessere Animali" con la previsione di un impegno di spesa di circa €.30.000,00.""" La consigliera, ha inoltre dichiarato che quanto proposto è scaturito anche da numerose istanze pervenute da parte dei cittadini canosini che lei ha raccolto e debitamente istruite negli emendamenti.