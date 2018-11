Concerto in onore di S.Cecilia

Illacelebra, Vergine e Martire al tempo di Urbano I, il cui culto risale al V secolo, secondo la tradizione era una fanciulla cristiana, promessa sposa del giovane paganoLa notte delle nozze, la giovane rivelò allo sposo che un angelo di Dio custodiva la sua verginità e lo invitò alla conversione. Valeriano, quella stessa notte, si recò sulla via Appia dove, al terzo miglio, incontrò il Santoche lo istruì e battezzò. Valeriano, tornato a casa, vide Cecilia assorta nella preghiera con l'Angelo che da sempre vegliava su di lei e, ormai credente convinto, pregò che anche il fratello Tiburzio ricevesse la stessa grazia. Così accadde: i due fratelli, ormai convertiti, si diedero alla sepoltura delle vittime delle persecuzioni. Vennero arrestati e, dopo aver convertito, che aveva il compito di condurli in carcere, sopportarono atroci torture piuttosto che rinnegare Dio e vennero poi decapitati.è nota per essere la, un'affiliazione che le è stata attribuita grazie ad un brano della Passio nel quale, descrivendo il suo matrimonio si dice: Cantantibus organis, Cecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat dicens: fiat Domine cor meum et corpus meum inmaculatum ut non confundar che tradotto sarebbe: «Mentre suonavano gli strumenti musicali, la vergine Cecilia cantava nel suo cuore soltanto per il Signore, dicendo: Signore, il mio cuore e il mio corpo siano immacolati affinché io non sia confusa». Fu così che da questo canto le venne attribuito l'appellativo di patrona della musica. Già nel celebre dipintodila vergine martire veniva raffigurata con un organo portativo in mano e con ai piedisi trova al centro di una sacra conversazione molto serrata, rappresentata a piena figura mentre, abbandonati gli strumenti musicali dei quali è protettrice, volge uno sguardo appassionato al cielo, coi grandi occhi scuri, dove è apparso un coro angelico che intona una melodia celestiale. Di mano le sta sfuggendo un organetto portatile, dal quale si stanno sfilando due canne, mentre ai suoi piedi giace una straordinaria natura morta di strumenti musicali vecchi o rotti: una viola da gamba senza corde, un triangolo, due flauti sbocconcellati, dei sonagli, due tamburelli con la pelle lacera. Si tratta di un rimando alla caducità della, simbolo delle passioni umane (i flauti, i tamburelli ed i cembali, sono connessi al culto di Bacco) rispetto a quellaC'è anche chi vi legge un'opposizione tra ladel coro angelico e la musica strumentale, la prima essendo reputata dai Padri della Chiesa superiore alla seconda.In onore disi terrà un concerto con l'presso la Chiesa deiche avrà inizio allediper rinnovare il culto alla patrona della musica.