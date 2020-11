Alledipresso la Chiesa "SS. Francesco e Biagio" a Canosa di Puglia(BT) sarà celebrata santa messa in commemorazione dei caduti del bombardamento del 6 novembre 1943. Nel libro", pubblicato da Alfagrafica di Lavello nel 1987, lo storiografoparla delle bombe su Canosa nella seconda guerra mondiale dopo il settembre 1943. "Il 6 novembre 1943, mentre era in corso nei locali della ex GIL(Gioventù Italiana Littorio) un trattenimemto danzante organizzato dal Royal Corps of Signals, alcune bombe furono lanciate da uno o più aerei su Canosa lungo la direttrice Castello-Corso San Sabino- via Piave."Il giornalistasuldel 5 aprile 2006 nell'articolo intitolatoriporta: "La guerra era finita, in Puglia, da meno di due mesi. Ma pareva un secolo. «Stavano ballando il Tango dell'Amapola», ricorda Vincenzo Caporale di quella sera del 6 novembre 1943. Quando ci fu una serie di terribili esplosioni: morirono in cinquantatrè, decine i feriti. E nessuno fece in tempo a capire chi era stato. E perché. Pare un giallo a sfondo bellico. Invece è tutto vero."Mentre un'articolo a firma diintitolatopubblicato dail 21 agosto 2008 riporta: "Non vi è mai stata certezza sul numero di bombe cadute su Canosa: in una relazione dei Carabinieri si parla di 8 bombe di medio calibro. Pertanto la sera del 6 Novembre 1943 su Canosa furono sganciate 2000 kg di bombe".Nell'invitare i fedeli e particolarmente i parenti delle vittime dell'atroce bombardamento del 6 Novembre 1943 a partecipare alla celebrazione, il parrococonclude "faremo memoria e pregheremo per tutti i caduti vittime del bombardamento" che colpì anche la struttura della Chiesa "SS. Francesco e Biagio a Canosa.