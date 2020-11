Chi certifica la fine dell’isolamento e l’avvenuta quarantena dei ‘contatti stretti’?

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia,ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale alla Sanità (in pectore), Pierluigi Lopalco: "L'interrogazione presentata all'assessore regionale alla Sanità (per ora in pectore), Pierluigi Lopalco, non vuole assolutamente essere una polemica politica, ma nasce dalla necessità di"Lo chiedo anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute emanata il 12 ottobre scorso che stabilisce che i:possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi…accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);ovvero, le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive, in caso di assenza di sintomatologia…da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.""Poi esistono, e ormaiche non presentando sintomi, ma identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare in modo volontario: un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il positivo oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Insomma, se sta 2 settimane (e non 10 giorni) a casa alla fine pu? anche non fare il tampone, che viene solo 'raccomandato' e quindi a pagamento.""In Puglia - dove è saltato il contact tracing (per affermazione del presidente Michele Emiliano), non è possibile effettuare la capacità di monitoraggio, tracciamento e sorveglianza sanitaria dei soggetti positivi in isolamento domiciliare fiduciario, figuriamoci per i 'contatti stretti' in quarantena.e, quindi, di fatto sta avvenendo un'intollerabile restrizione al domicilio oltre i termini prescritti degli isolati e dei quarantenati con grave violazione del diritto alla libertà di movimento negli ambiti di vita e di accesso al lavoro.""E allora a Lopalco chiedo:Sui posti di lavoro pubblici? il Medico Competente abilitato a certificare il termine di quarantena o di isolamento ai fini della riammissione del lavoratore al lavoro? Oppure il tutto è demandato al senso di responsabilità del singolo isolato o quarantenato?"