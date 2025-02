Carabinieri BAT: contrasto all’immigrazione clandestina

Ieri mattina, alle prime ore dell'alba, più di cinquanta Carabinieri hanno svolto una mirata azione di controllo su diversi obiettivi individuati nel comune di Andria al fine di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e reprimere i reati in genere con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati di tipo predatorio. Si effettuavano anche svariati posti di controllo lungo le principali vie di comunicazioni urbane ed extraurbane della provincia presidiando il territorio allo scopo di tutelare l'incolumità degli utenti della strada.Il dispositivo, composto non solo dai militari delle tre Compagnie Carabinieri di Barletta, Andria e Trani ma anche dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, del Nucleo Cinofili e da un equipaggio del 6^ Nucleo Elicotteristi, ha quindi controllato alcuni stabili in stato di abbandono, solitamente rifugio di gruppi di immigrati extra comunitari, che vivono in uno stato di degrado ed in assenza delle fondamentali condizioni igienico sanitarie.Il controllo delle aree cittadine e non, maggiormente interessate dal fenomeno, la compiuta identificazione di persone, al fine di contrastare la presenza irregolare sul territorio nazionale sono stati gli obiettivi portati al termine nella giornata di ieri. Infatti, sono stati identificati più di 20 uomini originari del paesi del nord e centro Africa (di cui 8 malesi, 7 sudanesi, un gambiano, un algerino, un tunisino e un guineiano) di cui 6 irregolari sul territorio nazionale e, pertanto, sono stati inviati presso i competenti uffici della Questura al fine di regolarizzare la propria posizione.Tutti gli stranieri sono stati affidati ai Servizi Sociali del Comune di Andria che li hanno presi in carico per dargli supporto medico e per fornire un alloggio temporaneo.Inoltre, la Polizia Locale ha avviato le operazioni di bonifica ambientale e rirpristino degli edifici, che saranno in breve tempo rimessi in sicurezza.Inoltre nel corso delle attività sono stati ottenuti i se guenti risultati, in particolare, 86 persone identificate, 71 autoveicoli controllati nonchè elevate 21 contravvenzioni al Codice della Strada per complessivi 1.600,00 Euro.L'attività si inserisce in un'ampia serie di iniziative che il Comando Provinciale Carabinieri ha inteso avviare per riscontrare le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini nelle scorse settimane circa bivacchi nelle aree più isolate della città dando così una risposta immediata alle necessità della cittadinanza.