Canosa: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021-2023

Il Consiglio comunale di Canosa di Puglia si riunirà, nella Sala consiliare, in seduta ordinaria e pubblica mediante diretta streaming, in 1^ convocazione alle ore 19,00 di mercoledì 14.07.2021, ed occorrendo in 2^ convocazione venerdì 16.07.2021, alle ore 19,00, per discutere i seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 17/06/2021 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE II VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS.N.267/2000".Proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, Cittadino d'Italia, simbolo e patrimonio di tutti gli italiani, nella ricorrenza del centenario della traslazione della salma nel sacello dell'Altare della Patria - 4 novembre 1921 / 4 novembre 2021.Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Canosa di PugliaMozione del Consigliere Imbrici.Si rammenta che è consentita la partecipazione in videoconferenza per i consiglieri comunali. Ai sensi delle misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non sarà consentito l'accesso al pubblico in Aula consiliare. Sarà possibile seguire i lavori del Consiglio comunale in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Canosa di Puglia. Il link sarà attivo a inizio seduta.