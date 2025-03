Canosa : Tratti in salvo due anziani durante l'incendio della casa

Provvidenziale il lancio di una scala di campagna per trarre in salvo una coppia di anziani che sono saliti sul terrazzo mentre le fiamme avvolgevano l'edificio della propria abitazione. Frammentarie le prime notizie sulle cause di un incendio che si è sviluppato, intorno alle ore 12,15 , in una casa in via Luigi Cadorna n.35 nelle vicinanze degli ipogei Lagrasta a. I primi ad intervenire i vicini di casa dei due pensionati, in particolare i meccanici di un'autofficina con gli estintori. Immane lavoro svolto dagli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di Canosa e della Polizia Locale giunti in loco per trarre in salvo i due anziani. Sprezzanti del pericolo e delle fiamme i poliziotti hanno iniziato a circoscrivere l'incendio con gli estintori, per portare in salvo i due anziani ancor prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno completato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei luoghi. Per i soccorsi il 118 con l'ambulanza, gli operatori dell'OER, Misericordia e Anpana per ausilio alla viabilità.