Canosa: Tesori nascosti nella grotta

In corso le prenotazioni per la prima visita di luglio

In questi ultimi giorni è uno dei post più condiviso su Facebook: "Immergiti nel fascino di un'antichissima grotta scenografica in pieno centro. Tra cisterne romane, camere gigantesche, cave di tufo di epoca romana, frantoi, antiche iscrizioni e botti intatte mentre si scende a grande profondità, dove tutto sembra rimasto immutato nei secoli". Nuovo ed imperdibile appuntamento con lache invita a visitare in assoluta sicurezza, un luogo affascinante e sconosciuto ai più. Si tratta dielle tante grotte sotterranee nel territorio diUna passeggiata "avventurosa" nel ventre della terra, "ricca di fascino e di storie" che si terrà, a partire dalleCi sono ancora dei posti disponibili riferiscono gli organizzatori che avvertono di effettuare laall'utenza telefonicaentro 24 ore prima per la prossima visita.