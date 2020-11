Canosa: 85 i casi positivi attivi

"Questo pomeriggio - spiega il sindaco di Canosa,- ho partecipato, in videoconferenza, ad una riunione con i sindaci della provincia, il Prefetto, il Direttore Generale e il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl, e la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, in cui è emerso che la curva epidemiologica sta lievemente migliorando, abbiamo un trend di aumento dei positivi leggermente inferiore a quanto registrato nelle scorse settimane. Dalla riunione è emerso che: di questiNella nostra provincia abbiamo un andamento non omogeneo del numero dei positivi al Coronavirus, ci sono città che hanno numeri molto rilevanti come Andria e Barletta e raffrontando il rapporto abitanti/positivinoltre così come aumentano i positivi, parallelamente aumentano gli ammalati che si sono negativizzati e quindi questo andamento ci deve indurre a prestare laA tal fine ho emesso un'ordinanza che anticipa il cosiddetto coprifuoco alle ore 18,00 in alcuni punti sensibili come ad esempio il parcheggio di San Leucio, l'area mercatale e le traverse del corso. Ieri con la Polizia Locale abbiamo potuto constatare che gli assembramenti notati nei giorni scorsi non ci sono più, ai pochi ragazzi che stazionavano lì abbiamo spiegato i motivi per i quali non sono consentiti questi assembramenti e quali pericoli per la salute rappresentano. A tal proposito nei giorni scorsi ho avuto un incontro con i dirigenti degli Istituti Comprensivi da cui è emerso cheQuesto comporta delle criticità a cui bisogna far fronte anche se abbiamo notato che dall'incertezza nata dal DPCM e dall'ordinanza della Regione Puglia è nata una sorta di autoregolamentazione che sta dando dei buoni risultati. Pertanto - conclude- sulla didattica scolastica siamo in attesa di ulteriori novità attese per questo fine settimana sia dalla Regione che dal Governo per poi riaggiornarci con il Prefetto e gli altri sindaci in merito alle decisioni da prendere."