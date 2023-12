Canosa: Sinergia tra le Istituzioni per i valori della Costituzione

Una giornata all'insegna delnell'ambito dell'iniziativa organizzata dalin collaborazione con l'reparto operativo dell'alle dipendenze della" che ha avuto luogo a Canosa di Puglia lo scorso 7 dicembre. Il Teatro Comunale "Raffaele Lembo" ha ospitato il convegno, tenutosi nella mattinata, nel corso del quale sono stati discussi i valori della Costituzione e della Repubblica davanti ad una platea composta dagli studenti dell'Istituto Comprensivo "Foscolo-Lomanto", dell'Istituto Comprensivo "Bovio–Mazzini", dell'Istituto Professionale "Leontine e Giuseppe De Nittis" e dell'ITET e IPAA "Luigi Einaudi". Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Canosa di Puglia,e del, Comandante dell'82° Reggimento Fanteria Torino, gli alunni delle scuole elementari dell'istituto comprensivo "Bovio- Mazzini" si sono esibiti nel tradizionale Canto degli Italiani" creando la giusta atmosfera per l'apertura dei lavori. E' stata sviluppata un'analisi storica e approfondita della Costituzione Italiana da parte deldocente dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari e dell'cui hanno fatto seguito le domande degli alunni affascinati dal tema di grande rilevanza istituzionale.Ad arricchire la giornata, in Piazza Vittorio Veneto, è stata allestita la mostra statica di mezzi, materiali ed equipaggiamento deln dotazione ai reparti della Brigata Meccanizzata "Pinerolo". Tanto entusiasmo ed attenzione per ildove gli studenti più coraggiosi e dinamici, assistiti dal personale istruttore militare, si sono cimentati in esercizi ginnici testando, a ritmo di musica, le loro capacità fisiche. Nel tardo pomeriggio, il sindaco Vito Malcangio, nel porgere i ringraziamenti finali, ci ha tenuto a sottolineare la splendida collaborazione con l'82° Reggimento Fanteria "Torino", affermando come la sinergia tra le istituzioni sia di fondamentale importanza per promuovere nei più giovani i valori della Costituzione, della Repubblica, del Tricolore. La giornata si è conclusa con l'Ammainabandiera solenne accompagnata dall'esibizione musicale dellaquale omaggio alla Città di Canosa dell'Esercito Italiano, componente terrestre delle forze armate.