Canosa si racconta all'ANCRI BAT

Ormai la data di presentazione del librodiè stata ufficializzata:La stessa è stata già appuntata sul taccuino degli impegni da non mancare da parte del presidente dell' Ancri Bat "Canusium"unitamente ai suoi associati, che sono stati tra i primi a ricevere iltra i più letti dell'estate canosina, un cimelio di cultura portato a casa da molti turisti in visita nellae perché no, di(59 anni) deE' iscritto all'albo dell'Ordine dei Giornalisti Puglia nella categoria Professionista dal 7 marzo 1992.Voce radio. tv, è stato presentatore di innumerevoli eventi pugliesi. Nel 2017, l'Ordine dei Giornalisti di Puglia gli ha assegnatoper laTra i componenti del Consiglio direttivo del sindacato Assostampa pugliese per il quadriennio 2019-2023, delegato della BAT già componente del Direttivo nel precedente quadriennio oltre ad essere stato già membro della Commissione Radio-TV locali."La donazione del libroalla nostra associazione - ha dichiarato il presidente dell' Ancri Bat Canusium- "è stata un gesto nobile per i legami di amicizia, di stima e di scambio culturale esistenti. L'Ancri Bat non dimentica l'in veste di presentatore a due convegni di rilevanza nazionale realizzati a Canosa di Puglia:il 13 ottobre 2018; "il 18 ottobre 2019 entrambi presso l'Auditorium di " Palazzo Mariano". Per diversi motivi, in questi mesi non è stato possibile anticipare pubblicamente questo mio sentimento die soprattutto, complimentarmi per l'opera compiutaedito dallapresieduta dalche ha curato la postfazione mentrela prefazione . La piacevolezza dei fatti descritti con semplicità, le bellissime illustrazioni dimi hanno impegnato in ripetute letture che mi hanno arricchito ed entusiasmato per le storie e le curiosità riportate sulla nostra antica città".L'appuntamento da non perdere è allepresso le, aper la presentazione del librocon l'autore. L'evento che è organizzato dalladall'associazione Italia Nostra sezione di Canosa, dalla Pro Loco di Canosa di Puglia, dal Club Unesco Canosa "Avv. Patrizia Minerva" e dal Rotary Club Canosa ed è patrocinato dalla Regione Puglia e da Confindustria Bari e BA, rientra nell'ambito del convegnoAnnunciate le presenze del Sindaco di Canosa di Puglia,per i saluti istituzionali; del Presidente Rotary Canosa,per l'introduzione. Durante la tavola rotonda interverranno il Presidente di Confindustria Bari e BAT,il presidente dell'ANCE Bari e BAT,ed il direttore del dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia,Un confronto sulle nuove modalità di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, gestione integrata e sostenibile del patrimonio artistico e culturale, promozione di una governance partecipata delle azioni di valorizzazione culturale, a vantaggio dell'economia e dello sviluppo del territorio e dell'occupazione.