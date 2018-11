Canosa scrive: incontro con scrittori canosini

Sarà la scrittrice, l'ospite del prossimo incontro culturale organizzato dall'diche avrà luogopresso l'Auditorium dell'Oasi "Arcivescovo Francesco Minerva", in via Muzio Scevola nr.20. Come da programma,, alleinterverrà per la rassegnapromossa dal presidente dell'U.T.E.dottornell'intento di far conoscere e valorizzare i lavori letterari editi. Un anno intenso e ricco di appuntamenti culturali per la scrittriceche con la pubblicazionepersta girando l'Italia per la presentazione oltre ad aver partecipato alla IX Edizione delcon 166 autori che si sono avvicendati nelle sette piazze del centro storico dimentre di recente è stata a Lavello(PZ) al Forentum Ritrovato–Museo Civico e poi, con gli studenti dell'IISS "Nicola Garrrone" di Canosa, nell'ambito del progetto nazionale"Sono onorata e felice di aprire questa serie di incontri fra la città e i suoi autori".- Esordisce così la scrittrice canosinache prosegue"Essere ospite alla UTE mi emoziona, per me è una realtà molto importante che racchiude un patrimonio culturale enorme, fatto di esperienze professionali, impegni sul territorio e vita vissuta, una ricchezza che ha sopratutto un valore umano a cui possiamo attingere noi tutti.o spero che la mia riesca a farsi voler bene. Perché la poesia è un balsamo che ristora, un tonico rinforzate per mente spirito e cuore. Ringrazio l' UTE per la sua ospitalità e Invito tutta la mia città a partecipare, l'ingresso è libero e sarete i benvenuti". Nel rinnovare l'invito alla cittadinanza a seguire l'incontro, il presidente dell'U.T.E. dottorha ricordato che è in atto unper unateso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.