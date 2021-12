Canosa: Riparte "Premia la Cultura"

"Si riaprono le porte del Teatro Lembo - spiega l'assessore alla cultura di Canosa- e riprendono le proposte dell'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia per avvicinare i giovani al teatro di qualità. Riparte, infatti, "l'iniziativa attraverso la quale intendiamo coinvolgere le eccellenze imprenditoriali della nostra città per promuovere il mondo del Teatro tra le nuove generazioni . Purtroppo riscontriamo che le rappresentazioni teatrali dal vivo hanno poco appeal verso i più giovani, i quali spesso rivolgono i propri interessi su altri campi. Con quest'idea, che ha già riscosso notevole successo nell'edizione precedente, gli imprenditori si impegnano ad adottare gli studenti di una classe delle scuole superiori di Canosa e ad accompagnarli a teatro per assistere ad uno spettacolo inserito nella stagione teatrale in corso, facendosi così "L'augurio - conclude l'assessore- è che il teatro acquisti un ruolo sempre più centrale nella formazione culturale dei "cittadini del futuro".Le aziende interessate possono aderire all'iniziativa inviando in tempo utile una mail a iat@comune.canosa.bt.it .