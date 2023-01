Canosa: Rifiuti illecitamente abbandonati in via Vecchia della Stazione

Stamani a Canosa di Puglia, sono iniziate le operazioni di rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati in via Vecchia della Stazione. «Forse non tutti lo sanno ma questa – afferma il Sindaco di Canosa- è una delle vie più importanti da un punto di vista archeologico: sì perché mentre sulla destra abbiamo la nostra ferrovia le cui operazioni di elettrificazione e potenziamento verranno prossimamente completate con possibilità di raggiungere l'aeroporto di Bari, sul lato sinistro vi è prima l'Ipogeo di Sant'Aloia e proseguendo l'Ipogeo dell'Oplita risalente alla metà del IV secolo a.C. La domanda che ci poniamo rispetto all'abbandono dei rifiuti nelle strade periferiche e nel centro urbano è quali siano le intenzioni di alcuni cittadini: se guardare al futuro immaginando una città a vocazione culturale e turistica oppure - chiosa il- continuare adIl nostro futuro passa qui: è questo ciò che vogliamo?».