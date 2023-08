Canosa: presentazione dell’iscrizione della sfogliatella ai PAT

Si terrà il 7 agosto 2023 alle ore 18:00 presso l'Aula Consiliare del Comune di Canosa di Puglia, la cerimonia di presentazione dell'iscrizione della sfogliatella di Canosaai PAT, Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Sarà questa l'occasione in cui saranno consegnati gli attestati di benemerenza per tutti coloro che hanno contribuito a studi e ricerche di documentazione storica- culturale relativa ad uno dei dolci tipici del nostro territorio.Soggetto promotore di questo riconoscimento è stato ilnelle persone del Sindaco, dott.e della consigliera comunale, dott.ssache grazie alla collaborazione di molteplici personalità hanno prodotto un documento sulle origini della sfogliatella quale dolce tipico natalizio che da Napoli arriva a Canosa di Puglia. Moltissimi canosini residenti e non, sono stati impegnati nella ricerca, elaborazione, produzione di materiale e documenti storici necessari e previsti dalla normativa di riferimento per l'accoglimento del riconoscimento. E' stato fatto quindi un lavoro di squadra, tutti animati dall'intento di raggiungere questo obiettivo. I PAT rappresentano uno strumento di marketing territoriale perchè raccontano la storia, la cultura e le tradizioni di un Paese. Oggi in Puglia, i PAT ufficialmente riconosciute sono 349 con un incremento di 20 prodotti in più rispetto al 2022. Insieme alla sfogliatella, già da diversi anni, troviamo molti prodotti della nostra tradizione gastronomica come il vincotto, le cartellate, i mostaccioli, le orecchiette, le scarcelle, i troccoli, i taralli e anche la percoca di Loconia.