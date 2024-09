Canosa: Interventi per il benessere delle famiglie numerose

Il Comune di Canosa di Puglia, nella persona del Sindaco dott. Vito Malcangio, capofila dell'Ambito n.1– Minervino Murge – Spinazzola, rende noto che è stato pubblicato l'Avviso Pubblicocon l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità della vita delle suddette famiglie, attraverso il riconoscimento di un rimborso spese sostenute per specifici servizi. Le misure di intervento sono destinate ai nuclei familiari, anche mono-genitoriali, con un numero di figli conviventi fiscalmente a carico pari o superiore a tre e fino al 26esimo anno di età, compresi eventuali minori in affidamento familiare o affido pre-adottivo, composti da cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno residenti in Puglia da almeno sei mesi.in originale attestante le spese effettivamente sostenute dall'1 gennaio al 30 settembre 2024.• L'istanza dovrà essere presentata acompleta di tutti i dati richiesti, corredata da tutta la idonea documentazione secondo le modalità previste dall'Avviso,Per informazioni e chiarimenti inerenti l'Avviso, è possibile rivolgersi agli sportelli di Segretariato Sociale con sede presso ciascun Comune dell'Ambito Territoriale.