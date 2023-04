Canosa: presentazione del cartellone “CAMIN VA TEN 10”

Si terràdi presentazione del cartellonecon un programma di eventi in 10 domeniche all'insegna del Wellness & Outdoor tra la Murgia e l'Ofanto. Il programma dell'Open Day : alleregistrazione dei partecipanti; ore 16,00, benvenuto e presentazione di "CAMIN| VA | TEN10";presentazione dell'attività del giorno;partenza dell'escursione con visita guidata a cura di DROMOS.it Società Cooperativa;in zona Pietra Caduta per l'hatha yoga all'aperto;rientro allo Sporting Center e conclusione delle attività . Gli organizzatori riferiscono che è obbligatoria la prenotazione e ad eccezione dell'OPEN DAY, tutti gli appuntamenti del cartellone "CAMIN VA TEN 10" sono a pagamento. Le attività sono svolte da guide turistiche certificate, istruttori CSEN di hatha yoga e pilates, di trekking, cicloturismo sportivo e mountain-bike. Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi presso la sede del "COSTANTINOPOLI SPORTING CENTER", in Via della Murgetta n.66 a Canosa di Puglia (BT). E' attiva l'utenza telefonica di Gianlucaoppure inviare e-mail: