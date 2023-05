Canosa: Tra vecchie cave e ipogei dauni

2023, proseguono le iniziative del calendario10 giornate dedicate ale alltra la Murgia e l'Ofanto. Protagonista, stavolta, il territorio diBT), importantissimo centro archeologico pugliese. Appuntamento a Canosa alle, ove si svolgeranno le seguenti attività:cone attività diall'aperto. Si visiteranno, accompagnati da guide turistiche esperte e qualificate, gli ipogei della, risalenti all'età classica ed ellenistica, cavati nella calcarenite, la tipica roccia sedimentaria localmente chiamata "tufo", in un paesaggio naturale colorato da vegetazione spontanea e coltivazioni, plasmato nei secoli dall'uomo attraverso numerose, queste ultime vere e proprie monumentali gallerie dalla configurazione labirintica, per la coltivazione del "tufo", materiale strettamente connesso alla storia e all'archeologia canosina.TIPOLOGIA: passeggiata escursionistica con percorso ad anello, su strada sterrata e sentiero facile, visite guidate e attività di hatha yogaDIFFICOLTÀ: moderata / scala di livello T - turisticoDURATA: 4 ore circa (comprese visite guidate e hatha yoga)DISTANZA: 3 kmEQUIPAGGIAMENTO personale: abbigliamento adeguato, scarponcini da hiking/trekking, pantaloni lunghi, repellente, acqua a sufficienza, materassino per yogaLe attività sono promosse dae daL'attività escursionistica e lo yoga all'aria aperta saranno a cura di istruttori CSEN e da guide turistiche abilitate.La partecipazione è(entro sabato alle ore 20), contattando l'utenza telefonica n. 3804358827 o scrivendo a caminvaten@gmail.com .. L'iniziativa si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di paganti.