Canosa: positivo un docente della scuola "G. Marconi"

ella scuola secondaria di primo grado "G. Marconi" è risultato. Di concerto con il Dipartimento di Igiene della ASL BAT e la dirigente scolastica, il sindaco di Canosaha disposto la sanificazione degli ambienti scolastici del plesso "G. Marconi", dell'Istituto Comprensivo "Marconi - Carella - Losito", per le giornate di sabato e, giorni in cuiPer limitare il contagio da Coronavirus si ricorda che è assolutamente necessario limitare al massimo le occasioni di aggregazione anche in famiglia o tra amici e rispettare le regole basilari di prevenzione: mascherina, igiene delle mani, non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca e in caso di sintomi sospetti contattare il medico di base o il pediatra di libera scelta.