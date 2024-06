Canosa: Persa un’opportunità di trasparenza amministrativa

Il 13 giugno scorso, asi è celebrato un Consiglio Comunale, straordinario e monotematico, che recava all'ordine del giorno, un solo punto, e cioè la richiesta di istituire unaanche alla luce delle note vicende giudiziarie riportate dai media e dagli organi di stampa, la cui fondatezza è affidata alla Magistratura che si esprimerà nel merito in base alle sue valutazioni, forte della sua autonomia, ma che ha inevitabilmente generato un dibattito politico nella città. "Ci preme pubblicamente rimarcare e sottolineare cheha nel profondo del suo DNA il principio del garantismo e della difesa delle prerogative di ogni individuo. Avremmo voluto assistere ad un confronto civile e democratico nell'affrontare il delicato argomento, senza inutili pregiudizi e arroccamenti di difesa, che hanno finito per esercitare un braccio di ferro con le minoranze, a nostro modo di vedere le cose, sterile e privo di prospettive. Avevamo indicato apertamente a mezzo stampa la posizione di Forza Italia, scevra da ogni retro pensiero, censurando anche il metodo dei partiti e dei consiglieri di opposizione, per il mancato ed adeguato coinvolgimento dei consiglieri di maggioranza nella valutazione dell'adozione del provvedimento che doveva essere considerato BIPARTIZAN, cioè senza sigle di partito evitando ogni possibile strumentalizzazione. Ci dispiace per la mancata adozione del provvedimento poiché si è persa un'opportunità per dare alla città un forte segnale di cambiamento nel segno della trasparenza amministrativa che deve essere alla base di ogni amministrazione comunale, come previsto dallo Statuto Comunale e dalla Costituzione. La città in questo momento meriterebbe chiarezza e trasparenza sugli atti amministrativi soprattutto per recuperare un rapporto di fiducia col corpo elettorale che sempre più si allontana dalla politica disertando le urne per una profondo senso di sfiducia. Ci preme evidenziare l'approccio politicamente valido del consigliere comunaleper essersi distinto votando favorevolmente all'istituzione della Commissione ed il consigliere comunaleche con la sua astensione al voto, ha dato un segnale di riflessione all'amministrazione comunale. Censuriamo invece, il comportamento del consigliere comunaleche si è discostata platealmente dall'indicazione di voto della segreteria cittadina diesprimendo il suo voto contrario a titolo personale."