Canosa: Nuova sede per il Centro per l'impiego

"Ieri - spiega il Sindaco di Canosa- in Consiglio Comunale abbiamo approvato all'unanimità un importante provvedimento con cui si concede all'ARPAL per dieci anni, salvo ulteriori rinnovi, l'utilizzo dell'immobile di viale I Maggio che un tempo ospitava il comando di Polizia Locale. La Regione Puglia, inoltre, provvederà alle spese di ammodernamento e adeguamento strumentale ed infrastrutturale dell'immobile per un valore di oltre 700.000€. Un intervento che contribuirà a riqualificare l'intera area già interessata da un importante intervento di rigenerazione urbana che nei prossimi anni ne cambierà completamente il volto dando al quartiere un nuovo respiro dal punto di vista economico, sociale e culturale. La nuova sede del Centro per l'Impiego - concludesarà un punto di riferimento per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a disposizione dei giovani di Canosa e dei paesi limitrofi che cercano lavoro, desiderano cambiarlo o pensano d'intraprendere un percorso orientativo e formativo per la propria qualificazione o riqualificazione professionale."