Canosa: Nuova Giunta Comunale

Il sindaco di Canosa di Puglia,Nella giornata di ieri il sindaco ha incontrato i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle per stabilire le linee strategiche per l'ultimo anno di Amministrazione e definire il profilo della nuova Giunta Comunale con i nomi dei nuovi assessori. "E' stato un incontro proficuo, come tutti gli incontri che periodicamente si svolgono tra il sindaco ed il gruppo consiliare. - spiega il- Abbiamo ragionato sulle priorità che attendono l'Amministrazione sino alla fine del mandato e ho chiesto ai consiglieri la disponibilità ad assumere l'incarico assessorile alla luce dell'esperienza maturata in questi anni in consiglio comunale, nelle commissioni consiliari e nel seguire il lavoro degli assessori che fin qui hanno ricoperto l'incarico. E' stato un confronto costruttivo, abbiamo condiviso tutti che in questo momento, alla luce del grande lavoro svolto fin qui, sarebbe stato opportuno cambiare la formazione di governo. Usando una metafora calcistica, quando la squadra ha raggiunto i risultati attesi devi mettere in campo le leve più giovani e fresche per portare a termine i tanti progetti in corso e permettere la formazione di una nuova classe politica. E' giunto il momento di mettere a frutto l'esperienza maturata in questi anni dai nostri consiglieri comunali che hanno attivamente partecipato alle scelte progettuali ed alla programmazione di una nuova idea della nostra Città. E' un processo che abbiamo perseguito fin dall'inizio di questa consiliatura.La giunta uscente aveva un equilibrio perfetto tra uomini e donne, la nuova vede la prevalenza di donne con deleghe assessorili. Sono sicuro che i nuovi assessori porteranno la loro carica di entusiasmo e la loro voglia di dare il massimo per portare a termine un incarico gravoso e di grande responsabilità. Ho confermato - conclude il sindaco - gli assessori che erano già espressione politica dal Movimento: Francesco Sanluca, Letizia Morra e Mara Gerardi. A loro si aggiungono Massimo Lovino, già capogruppo consiliare e consigliere delegato alla Polizia Locale, e le consigliere Rossana Di Sibio laureata in Scienze dell'Economia e Organizzazione Aziendale e Antonella Prisciandaro, laurea magistrale in Giurisprudenza."I tre consiglieri comunali uscenti saranno surrogati daLa nuova Giunta Comunale è così composta:sindaco, che trattiene le deleghe ai Lavori Pubblici, Appalti e Contratti, Archeologia, Programmazione Territoriale, Urbanistica;vicesindaco e assessore con delega all'Agricoltura, Ambiente, Sport, Attività Produttive, Patrimonio;assessore con delega alla Cultura, Pubblica Istruzione, Turismo e Spettacolo, Politiche Giovanili;assessore con delega alle Politiche Sociali - Ufficio di Piano;, assessore con delega alla Polizia Locale, Protezione Civile, Manutenzioni, Verde Pubblicoassessore con delega alla Programmazione Economica, Bilancio, Finanze e Tributi;assessore con delega al Contenzioso e Legale, Personale, Attuazione del Programma Elettorale.