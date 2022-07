Canosa: Le vie della transumanza per la tutela dell’ambente

Countdown perorganizzata e promossache si terrà ae anel Parco Regionale Fiume Ofanto nei giorniE' un vero e proprio ecofestival sulle questioni pugliesi e delle qualità culturale e ambientale del territorio che dopo le tappe di Nardò, Martina Franca, giunge nella BAT. Definito nei dettagli il programma di, prima della conclusione a Biccari, in calendario il 15 luglio 15 luglio.Nella serata dell'8 luglio si terrà unpresso la Community Library a Canosa, in via Settembrini a partire dalle ore 20.00. Ildalle ore 20.00 la. Per l'occasione si terrà una tavola rotonda dalè un'antica pratica della pastorizia che consiste nella migrazione stagionale del bestiame nel Mediterraneo e nelle Alpi. Si tratta di una tradizione che affonda le sue radici nella preistoria e che si sviluppa in Italia anche tramite le vie erbose dei "tratturi" che testimoniano, oggi come ieri, un rapporto equilibrato tra uomo e natura e un uso sostenibile delle risorse naturali. Nel 2019, lè stata inserita, che ha riconosciuto il valore della pratica sulla base di una candidatura transnazionale presentata da. L'UNESCO ha riconosciuto due tipi di transumanza -, nelle regioni pianeggianti, e quellatipica delle aree di montagna - evidenziando l'importanza culturale di una tradizione che ha modellato le relazioni tra comunità, animali ed ecosistemi, dando origine a riti, feste e pratiche sociali che costellano l'estate a l'autunno, segno ricorrente di una pratica che si ripete da secoli con la ciclicità delle stagioni in tutte le parti del mondo.La pastorizia canosina ha radici bimillenarie dall'Antica Roma, quando Canusium dirigeva ilGli scrittori Marziale, Giovenale, Plinio il Vecchio riportano la notorietà dei pastori, delle pecore e delle lane pregiate canosine. Questa economia pastorale e transumante figura nel basso impero romano e nell'Alto Medioevo, ma dopo il Medioevo, le vie della Transumanza portano le greggi dall'Abruzzo e dal Molise a svernare nel Tavoliere delle Puglie. Con lanascono le masserie e lo stesso dialetto del '900 evoca, delle pecore e delle capre, delle famiglie che approdano a Canosa, nei rioni stabili di allevamenti di Costantinopoli e di via Anfiteatro,a pochi chilometri dal fiume Ofanto.Al termine della tavola rotonda dal temasi terrà la cerimonia di consegna del ". Seguirà l'intervento dell'attriceed il concerto diAlle ore 23,00 si esibiranno i giovani talentia cura di: Francesco Mazzone alla batteria; Silvio Ezmeri al clarinetto; Stefano Tempesta al pianoforte; Marco Valerio al sassofono, Angelica Barile al basso e Gabriele Lenoci la voce. Dalle ore 23, 30 la conclusione sarà affidata alla leggenda diMentre, ildalle ore 18.30 lala visita alla scoperta del Parco delle Cave di Cafiero. Dalle ore 21,30 ci sarà lo show con la comicità di"Viviamo insieme musica, arte, tutela del nostro patrimonio ambientale e culturale coningresso libero e gratuito" come riferiscono gli organizzatori.Riproduzione@riservata