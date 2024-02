Canosa: L’iniziativa nazionale “Cardiologie Aperte 2024”

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura. È dunque molto importante ridurre l'incidenza di queste malattie e per realizzare questo obiettivo la prevenzione diventa determinante. Per tale ragione ladal, in occasione di, lanciano l'iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolaregiunta alla sua diciottesima edizione. Durante l'intera settimana, presso l'UOC di Cardiologia del Dimiccoli di Barletta (diretta dal dottor Giuseppe Diaferia) e la UOSVD di(diretta ad interim dal dottor, saranno fornite informazioni telefoniche e a tutti i pazienti sarà distribuito materiale informativo sui temi dedicati alla prevenzione cardiovascolare, cardiologia di genere, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale e cardioncologia. Il numero verde dedicato è il seguente:I cittadini potranno chiamare gratuitamente, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore.