Canosa: Inediti sotterranei di Palazzo San Quirico

Due grotte, non una! Alla vigilia di Ferragosto è in programma una nuova avventura nel ventre della terra. "Questa volta ancora più in profondità e per un estensione gigantesca, esploreremo una storia millenaria, dall'epoca romana. Dopo aver visitato le antiche cave di tufo dell'I-II secolo d.C. visiteremo il criptoportico dell'Abbazia di San Quirico, fondata sa San Sabino nel VI secolo d.C." Allediè fissato l'appuntamento per l' incontro incon la guidache condurrà i visitatori in questi maestosi sotterranei. E' attiva l'utenza telefonicaper le prenotazioni e ulteriori informazioni sulle visite guidate.