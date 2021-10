Canosa: inaugurata area ludica della scuola 'Carella'

Inaugurata a Canosa di Puglia(BT) una delle 5 aree ludiche realizzate dall'Amministrazione Comunale presso le scuole dell'infanzia cittadine. Alla cerimonia vi hanno preso parte il Sindaco Roberto Morra, l'Assessore alla Pubblica Istruzione Mara Gerardi, la Dirigente Scolastica Amalia Balducci, i docenti e i piccoli alunni della scuola 'M. Carella' " Sono particolarmente felice. - commenta il Sindaco- Abbiamo inauguratovirtualmente tutte le aree giochi che questa amministrazione ha realizzato presso tutte le scuole dell'infanzia di Canosa. Ho visto un'incontenibile gioia negli occhi dei bambini e questo mi riempie il cuore. Abbiamo rivolto massima attenzione e investito diversi milioni di euro nei confronti delle strutture scolastiche della nostra città, principalmente per migliorarne la sicurezza. Ricordiamohe il Comune di Canosa si è aggiudicato per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, per non parlare dei lavori che hanno riguardato i plessi di via Santa Lucia e via Settembrini dell'Istituto Comprensivo "Foscolo – De Muro Lomanto" dove sono stati realizzati lavori di adeguamento prevenzione incendi, il rifacimento della centrale termica e l'installazione sugli immobili dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Oppure i lavori di rche presto ospiterà anche il Museo Archeologico Nazionale che migliorerà anche la didattica grazie ad uno scambio di conoscenze che sarà valore aggiunto per entrambe le istituzioni. E ancora. L'impermeabilizzazione delle coperture, la sostituzione delle caldaie, la sostituzione degli arredi con nuovi completamente a norma, o le nuove giostrine a servizio dei plessi scolastici dove in alcuni casi non erano mai state sostituite da oltre quarant'anni fa. Davvero tante risorse già utilizzate o in arrivo, non solo per gli edifici scolastici, ma anche per le palestre annesse alle scuole.. - conclude il primo cittadino di Canosa - Un luogo di conoscenza, di crescita e di socializzazione, dove i nostri ragazzi passano gran parte della propria giornata, per questo il nostro impegno è costante per migliorare gli spazi e renderli più accoglienti e confortevoli.