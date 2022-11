Canosa: In migliaia alla Giornata Diocesana della Gioventù

Poi, sul sagrato della Cattedrale di San Sabino è seguirà una veglia di preghiera e riflessione con il Vescovo della Diocesi di Andria Mons. Luigi Mansi, Don Vito Zinfollino e la partecipazione della professoressa Maria Raspatelli docente di religione, e il professor Antonio Curci docente di Informatica, entrambi vincitori del «Global Teacher Award » uno dei premi più prestigiosi nel mondo dell'istruzione, che hanno portato le loro testimonianze di vita, del progetto educativo di "Radio Panetti" attraverso lo stile di "fare scuola" entrando efficacemente nel mondo dei giovani, sollecitando le loro passioni.



In migliaia hanno partecipato alla, che quest'anno si è svolta anel tardo pomeriggio odierno. I giovani delle comunità parrocchiali e studentesche, provenienti anche da Andria e da Minervino Murge, si sono ritrovati nelle tre location della città (nel piazzale antistante la Parrocchia Gesù, Giuseppe e Maria; nei pressi della Scuola "G.Mazzini" e in piazza Umberto I), stabilite da programma, prima di giungere nel piazzale antistante laI primi interventi sono stati degli attoriin role playing di autonarrazione, appositamente ideati per essere il più possibile vicini alle realtà giovanili.Lasi è conclusa incon il concerto deitra lo sventolio delle bandiere riportanti il claim "ed i selfie celebrativi in attesa diper laincentrata sul tema, tratto dal Vangelo di Luca. Nell'annuncio,ha sottolineato l'importanza di mettersi in cammino in un percorso di discernimento, ponendo l'attenzione sul fatto di essere sempre pronti ma mai ansiosi.