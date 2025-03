Canosa: Il Teatro Lembo s'illumina di lilla

Ildi ogni anno si celebra la ", tesa a sensibilizzare l'opinione pubblica sui) e promuovere al contempo la prevenzione. Il simbolo delha origine in America dove è stato scelto il colore perché "combina il blu, simbolo di calma, e il rosso, simbolo di energia e passione, un dualismo che rappresenta la complessità e la conflittualità dei DNA. In Italia, è stata promossa per la prima volta nel 2012 dall'Associazione "Mi Nutro di Vita", su iniziativa di un padre, Stefano Tavilla, che ha perso la figlia Giulia a soli 17 anni in lista d'attesa per ricovero in una struttura dedicata alla bulimia proprio il 15 marzo. Dal 2018, per volere della Presidenza del Consiglio, è stata ufficialmente indetta la Giornata Nazionale dedicata ai Disturbi Del Comportamento Alimentare, che si celebra in questa data in tutta Italia per sensibilizzare la popolazione su queste patologie, che utilizzano il corpo come mezzo per comunicare un disagio ben più profondo, e per porre attenzione sulle strategie per prevenire e combattere un fenomeno che richiede interventi tempestivi.Nell'ambito delle iniziative per la" , predisposte dall'ASL BT, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Canosa di Puglia ha inteso aderire illuminando ildel colore a tema. "La tutela della salute é un diritto ma anche un dovere, pertanto attraverso questa iniziativa - spiega l'Assessore alla Cultura- abbiamo voluto focalizzare l'attenzione ed accendere la luce su patologie non note a tutti ma che in realtà portano a conseguenze molto serie. Il compito della nostra società deve essere quello di sensibilizzare i cittadini, illustrando soprattutto ai più giovani, che disturbi di questo tipo non vanno assolutamente sottovalutati". Recenti statistiche riportano che i disturbi alimentari risultano al secondo posto tra le cause di morte tra le nuove generazioni, soltanto dopo gli incidenti stradali.