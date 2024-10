Canosa : Il Palazzo Rossi nelle visite FAI

Torna la grande festa delle, importante manifestazione di piazza dedicata al patrimonio artistico, culturale e naturalistico italiano. Le Delegazioni FAI e i Volontari propongono peruna nuova edizione delleha in programma visite in luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in numerosissime città d'Italia. La provincia BAT propone affascinanti viaggi storico – architettonici tra percorsi cittadini alla scoperta di palazzi privati, monasteri inaccessibili e testimonianze nascoste. Nella BAT le aperture riguarderanno: Il borgo delle case torri a Bisceglie con un percorso dedicato ai riti e ai culti religiosi tra Medioevo ed Età Moderna: testimonianze nascoste e misconosciute; Il Palazzo Ducale di Andria; Il Palazzo Rossi a Canosa di Puglia; Trinitapoli Sacra. Le aperture saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà Mercoledì 9 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 12:30 presso il Sepolcreto della Biblioteca Comunale a Bisceglie. Interverranno i Sindaci e la capo delegazione del Fondo per l'Ambiente Italiano della provincia Bat, Giulia Mastrodonato. Rivolgiamo il nostro invito a prendere parte alla conferenza stampa con spirito collaborativo e sinergico e con l'intento di valorizzare e promuovere il nostro territorio.