Canosa: il 50 % della popolazione pediatrica ha ricevuta la prima dose di vaccino

i, con il 49,1%, 16,7 punti sopra la media nazionale che invece è del 32,4% .Il 26% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.il 48 per cento della popolazione tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino mentre il 24 per cento ha ricevuto anche la seconda. Ad Andria la percentuale di adesione con la prima dose è del 49 per cento, a Barletta del 47 per cento, a Bisceglie ea Margherita è del 52 per cento, a Minervino del 30 per cento, a San Ferdinando del 46 per cento, a Spinazzola del 35 per cento, a Trani del 48 per cento e a Trinitapoli del 43 per cento.