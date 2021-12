Canosa: I locali di Gal Murgia Più, ritornano nella disponibilità del Comune

"I locali di Piazza Galluppi, - spiega il Sindaco di Canosa- ristrutturati nell'ambito degli interventi previsti dal Gal Murgia Più, ritornano nella disponibilità del Comune di Canosa di Puglia per diventare un presidio di Legalità al servizio di tutta la comunità. Stamane, infatti, alla presenza dei funzionari del GAL, l'atto formale di consegna dei locali che a giorni ospiteranno loa cura dellaUn sostegno concreto a tutti i cittadini vittime di usura e di estorsione, cosi come previsto all'interno del Patto per la Sicurezza Urbana sottoscritto con la Prefettura ed un segnale forte per fermare il virus dell'illegalità attraverso azioni di sensibilizzazione sui temi della legalità e della lotta al racket, all'estorsione e all'usura, in collaborazione con le scuole e le associazioni cittadine."