Canosa: Grande successo per l’evento "Waiting for Christmas" 

Si continua a parlare in positivo per celebrare degnamente i meriti sull'eventoche si è svolto lo scorso 6 dicembre sullanell'ambito deprogrammasotto il patrocinio del Comune di Canosa , della Pro Loco e dellaBanca di Credito Cooperativo Canosa-Loconia. Un dj set con i fiocchi che ha visto alla consollegiovane pugliese già affermato nel mondo del clubbing e della dance music per le collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Bob Sinclar, in veste di remixer ufficiale di alcuni suoi singoli. Ha aperto la sua performance con la nuova uscita "La corrida" fino a "All I Want For Christmas Is You- Mariah Carey", pezzi che hanno fatto ballare e cantare il people della notte. Non da meno le performances die divoce storica canosina, entrambi componenti dell'associazione artisticaimpegnata nell'organizzazione e promozione dell'evento che si aggiunge a quelli dei mesi scorsi: il 1° maggio a Loconia con quasi 5mila persone in piazza; il 10 agosto, l'evento "Notte di mezza estate" a Canosa di Puglia presso piano San Giovanni e il 26 giugno quello solidale "Coloriamoci la vita" con l'associazione "I colori dell'anima" impegnata a far emergere la vera bellezza dell'amore quella autentica, "la nostra unicità senza diversità, perchè siamo tutti esseri speciali". Grande successo anche per l'evento di venerdì scorso con l'ospite d'eccezionee dell'associazione artisticacon i suoi testimonial, protagonisti già orientati alle festività natalizie. "Vorrei ringraziare – ha dichiaratoa margine della serata - tutti coloro che hanno riacceso quella bellissima scalinata canosina, ballando con noi quella sera partendo dagli amici del mio paese con quelli di Cerignola, Lavello,Minervino e Trani. Inoltre vorrei ringraziare chi ci ha ospitati e supportati, i titolari del ristorante 'Nell'arco del Tempo', in particolare Luigi Caccavo. Continuate a seguirci sui nostri canali social perché il 24 dicembre torneremo con "APERIGILIA". Non per ultimo vorrei ringraziare tutto lo staff perché insieme si puó." A breve saranno comunicati i dettagli sull'evento "APERIGILIA". che si terrà a Canosa di Puglia alla vigilia di Natale.Riproduzione@riservata