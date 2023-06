Canosa: Eseguite opere di pulizia nell’area mercatale

sono state eseguite le opere di pulizia e sistemazione dell'area mercatale, rimodulata per consentire il posizionamento delle postazioni di vendita più ingombranti nell'apposita area individuata a carattere provvisorio. L'operazione, concertata con le associazioni di categoria e con gli operatori interessati al trasferimento provvisorio e temporaneo del settore lampadari e mobili al fine di consentire l'esecuzione dei, aveva reso necessari interventi di pulizia e di spianamento dell'area provvisoria. In un primo momento, anche a causa della natura di quell'area, questi provvedimenti non era stato possibile fossero eseguiti ma dopo che il Presidente CasAmbulanti,recependo le istanze degli operatori interessati al trasferimento che hanno sollecitato la stessaad intervenire per evitare il ripetersi dei disagi delle scorse settimane, aveva inviato una nota indirizzata al comune di Canosa di Puglia, gli interventi sono stati effettuati.Soddisfatto il sindacalista Montaruli che ha dichiarato: "i disagi subiti dagli operatori interessati dal trasferimento temporaneo suscitò la nostra reazione e dopo le sollecitazioni sono arrivati i lavori richiesti. L'area dunque è stata ripulita e questo deve anche essere un messaggio alla cittadinanza affinché ne abbia cura tutelandone il decoro spesso compromesso da comportamenti incivili e perseguibili per legge, come l'abbandono di rifiuti e deiezioni. Ringrazio a nome mio personale ma anche degli operatori coinvolti l'Assessore alle Attività Produttive del comune di Canosa di Puglia, Antonella Cristiani per l'immediata presa in carico della problematica; l'assessore all'Ambiente ed alla Polizia Locale nonché vice-sindaco Fedele Lovino, lo Staff del Suap e della Polizia Locale per la dedizione in un contesto spesso difficile e delicato. Nei prossimi giorni continueremo il percorso di condivisione e di collaborazione con l'Amministrazione guidata da Vito Malcangio, non solo relativamente allee tutte le altre questioni irrisolte relative allo sviluppo economico cittadino, a cominciare dallache verrà trasformato income previsto dal vigente Codice regionale" – ha concluso