Canosa: Energie e risorse per la Festa Patronale

, il 31 luglio, 1 - 2 e 5 agosto, come ogni anno, si celebra la Festa Patronale in onore della"Questo– scrive il presidente del Comitato Feste Patronaliin una nota co-firmata dal parroco della Cattedrale- per la collaborazione che, insieme al Comune di Canosa di Puglia, ha sempre offerto. Siamo tutti ben consapevoli delle difficoltà del momento presente; non viviamo tempi facili! Per questo è fondamentale unire le nostre energie e risorse affinché la Festa Patronale continui ad essere non solo una tradizione da conservare e trasmettere alle future generazioni, ma punto di riferimento per tutta la Città. Il Comitato ispirandosi allo Statuto, approvato dal Vescovo, offre in maniera trasparente il suo impegno con generosità e gratuità.I collaboratori che gireranno per la Città per chiedere il vostro contributo, avranno un tesserino identificativo e rilasceranno la ricevuta dell'importo offerto. La collaborazione ci renderà più uniti, accomunati dalla comune devozione ai Nostri Santi Patroni."Le donazioni potranno essere devolute presso la sede del Comitato, sita in via Puglia n. 3, a Canosa di Puglia e/o attraverso bonifico bancario IBAN IT96T0860641400000000107288 BCC CANOSA LOCONIA.La colletta cittadina avrà inizio il 5 giugno 2023.