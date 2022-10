Canosa: El Vino es Cultura y Alegria

Studenti che vanno, studenti che arrivano a Canosa di Puglia nell'ambito delun percorso di istruzione e formazione professionale utile all'inserimento nel mondo del lavoro e all'orientamento ai servizi del territorio, arricchendo il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze., il cui nome si ispira all'umanista e teologo olandese, il quale viaggiò diversi anni in tutta Europa per comprenderne le differenti culture.Da pochi giorni è a, un altro gruppo di studenti in Erasmus provenienti da, città d'arte e cultura dell'Andalusia, nel sud della Spagna, capitale del, ballo tipico iberico dichiarato dall'UNESCOAncora una volta è stato il canosino- Co-direttore di Abroad Consulting GmbH, ad indirizzare gli studenti spagnoli nella sua città di origine.sono i nomi degli studenti andalusi, accompagnati dai docentiche staranno a Canosa e dintorni per le attività delPrima tappa presso la sede IPAAdove sono stati accolti dalla dirigenteper gli onori di casa ed i saluti, dallo staff dei docenti e dal professoreche ha tenuto unaprodotto e imbottigliato dall'azienda scolasticaè un vitigno autoctono da cui si ricava un vino che è caratterizzato da un colore rubino intenso, tendente ad essere nero in forza alla sua potente carica polifenolica. llaccompagna i piatti a base di carne arrosto, selvaggina e agnello oppure primi piatti conditi con corposi sughi. "come hanno riferito gli studenti spagnoli al termine dell'incontro con le foto di rito, non dimenticando che va bevuto con moderazione.Riproduzione@riservata