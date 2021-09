Canosa: Ecco il nuovo appalto degli scienziati

ci siamo, dall'amato Piemonte, non quello della poesia di(Salve, Piemonte! A te con melodia mesta da lungi risonante, come gli epici canti del tuo popol bravo, scendono i fiumi) ma quello delle fredde analisi economico ambientali è arrivato il verbo di come gestiremo. In primo luogo mettiamoci in testa una cosa:Infatti negli anni passati questo era un rischio di impresa che assumeva il gestore, e a sentirlo non è andata benissimo.... anzi; infatti i Consorzi ti pagano se i rifiuti non hanno impurità e se sono trattati, e qui non abbiamo ancora capito chi li tratterà e che rischio di impresa i cittadini, credo a propria insaputa, si sono presi. Cominciamo poi a fare spazio sul balcone perchèE cancelliamo tutti i fine settimana fuori da parenti, amici e conoscenti perchè lquindi se per caso siamo fuori paese ci tocca o trovare un amico a cui dare i nostri rifiuti, se giuridicamente è possibile oppure tenerli in casa per 15 gg: ma tanto siamo una regione del nord dove le temperature non salgono mai oltre i 20° che ci importa... oh scusate. Vabbè troveremo una soluzione, organizzeremo il condominio eSe ho ben capito hanno pensato anche aicerto l'età media elevata dei canosini e i problemi di ritenzione danno a questo servizio una importanza centrale, ma mi chiedoin quarantena o in isolamento li dobbiamo buttare qui o come dicono le norme tecniche nella indifferenziata, che quinon vi è una regola che questi rifiuti, conferiti nella indifferenziata debbano essere allontanati il più velocemente possibile? Ma sono sicuro che tutto andrà benissimo,conferiremo senza trattamento (?) i nostri imballaggi a Corepla e Comieco e avremo il massimo dei contributi così non aggraveremo le nostre tasche, capiremo cosa è il tessuto tessile sanitario e saremo tutti più sereni e poi ad ore il covid sparirà e non ci sarà il problema di smaltire le mascherine e i guanti.! Solite mieche destanoma alla fine ce la faremo anche se ci piacciono più i frutti di mare crudi che la bagna cauda.- Canosa che si Ama