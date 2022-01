Canosa: danneggiato l'ingresso della Farmalabor

Capodanno: parte col botto e che botto! Non per festeggiare ma per danneggiare il portone d'ingresso del Centro Studi e Ricerche "Dr Sergio Fontana, 1900-1982" presso laLe prime notizie riferiscono che dell'esplosivo è stato fatto saltare davanti al portone d'ingresso in viadanneggiandolo seriamente. In loco, sono attive delle telecamere che avrebbero ripreso l'accaduto. Un'escalation preoccupante di fatti di cronaca nera che si stanno verificando a Canosa, dopo la rapina alla vigilia di natale 2021 con il ferimento del titolare del supermercato, sui quali devono indagare le forze dell'ordine per arrivare agli autori e al movente di queste azioni criminali. I fatti colpiscono un'altra attività fiorente sul territorio che vanno analizzati attentamente per la loro dinamica e complessità. Da più parti si chiedono più controlli e vigilanza per stroncare una deriva violenta che potrebbe rivelarsi dannosissima alla città..