Canosa: conferenza dal titolo "Il Governo Draghi - Un anno dopo: i 'passi avanti' della Giustizia"

Proseguono con interesse e coinvolgimento le attività delpresieduto dall, che ha promosso ed organizzato la conferenza dal titoloPer l'occasione in interclub parteciperanno: i ROspite d'eccezione sarà l'sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, responsabile Nazionale del Dipartimento Affari Costituzionali e del Dipartimento Giustizia di Forza Italia e coordinatore di Forza Italia – Bari Città Metropolitana.Nel 1978si è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode presso l'Università di Bari discutendo una tesi in diritto penale con il professor Renato Dell'Andro del quale è stato discepolo per la didattica e la ricerca universitaria. Procuratore legale dal 1981 e avvocato cassazionista dal 1995, dopo una breve esperienza di professore a contratto presso la facoltà di Economia dell'Università di Bari, dal 1994 è docente del corso di sicurezza e salute del lavoro presso il Politecnico di Bari. Ha ricoperto incarichi di docenza anche alla Facoltà di Medicina e alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari. E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche e continuativamente relatore in convegni giuridici inerenti a problematiche di matrice penalistica. E' titolare, in Bari, di uno studio legale che conta numerosi professionisti. Nel 2018 è rieletto alla Camera dei Deputati, dal 26 ottobre 2018 al 3 marzo 2021 è stato Presidente della Commissione giurisdizionale per il Personale della Camera dei Deputati, dal 21 marzo 2018 al 4 marzo 2021 è stato membro, con il ruolo di capogruppo per Forza Italia, della I Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni; dal 25 ottobre 2019 al 31 marzo 2021 è stato componente della Giunta per le Autorizzazioni. Dal 25 febbraio 2021 è Sottosegretario di Stato alla GiustiziaNell'importante incontro, aperto a tutta la cittadinanza, "ci si confronterà con l'illustre relatore sull'attualità in senso stretto del cosiddetto 'terzo potere': dalla Riforma Cartabia ai referendum sul tema che si terranno prossimamente, in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno". La conferenza dal titoloche si terrà a partire dalleed avrà luogo apresso il Cin via Piano San Giovanni n. 47. Per l'accesso del pubblico saranno rispettate le norme sanitarie anti-covid vigenti.