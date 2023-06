Canosa: Buoni servizio per anziani e disabili

L'rende noto che è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 146/642 del 31/05/2023 il nuovo Avviso Pubblico per la domanda di "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità". La 1° annualità, operativa dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, trova copertura sul nuovo ciclo di programmazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e per la quale sono stati stanziati 37 Milioni di Euro. Il Buono servizio è un beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto alle persone con disabilità, anziani con fragilità sociali e anziani non autosufficienti, nonché ai rispettivi nuclei familiari di appartenenza. Attraverso il Buono servizio, le famiglie pugliesi possono richiedere l'accesso ad una delle seguenti tipologie di servizio presenti sul catalogo telematico dell'offerta, ad un costo significativamente contenuto.Strutture a ciclo diurno:Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60), ora art. 3 del R.R. 5/2019Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art. 60ter), or art. 3 del R.R. 4/2019Centri diurni Alzheimer ex R.R. 3/2005Centro diurno per persone anziane (art. 68)Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105)Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106)Servizi domiciliariServizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87)Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88) – per la sola componente sociale del 1° e 2° livelloI soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, potranno presentare domanda a partire dalle ore 12:00 di lunedì 5 giugno 2023 fino alle ore 12:00 del 5 luglio 2023; nello stesso arco temporale i Soggetti gestori dei servizi completeranno le procedure di "abbinamento". In caso di ammissione al beneficio, a seguito di apposita istruttoria curata dall'ambito territoriale sociale di riferimento, il buono servizio richiesto darà diritto ad una copertura della frequenza (per la sola quota sociale) sino ad un massimo di 12 mensilità, dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024. Fermo restando la compartecipazione dovuta in relazione al valore ISEE posseduto, ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda di buono servizio (per un servizio diurno o per un servizio domiciliare) per ogni anziano, disabile, o anziano non-autosufficiente che ne faccia parte.Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line sulla piattaforma telematica dedicata.Prima di presentare le domande, le famiglie dovranno provvedere alla generazione dei codici famiglia, direttamente o per delega, seguendo le istruzioni dell'apposito manuale pubblicato sulla stessa piattaforma. La generazione dei nuovi Codici famiglia è propedeutica alla presentazione delle domande di Buono servizio ed è già disponibile in piattaforma. Per informazioni: buoniserviziodisabili-anziani@regione.puglia.it . I servizi domiciliari erogati con i "Buoni Servizio per anziani e disabili" integrano i servizi di Cure Domiciliari Integrate già erogati sul territorio dall'Ambito Territoriale.