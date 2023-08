Canosa: Bagno di folla per RAF

Bagno di folla perospite delRadioshowtenutosi ieri sera aUna Piazza Vittorio Veneto gremita di gente in ogni angolo calpestabile oltre a quella accomodatasi sulle scale di fronte al sagrato della Cattedrale dove è stato allestito un maxi- schermo visibile anche in Corso San Sabino. Un altro evento dell'sotto il patrocinio dell'amministrazione comunale che ha visto salire sul palco latitolare delche ha sostenuto e promosso la partecipazione dicantautore di successo, salito alla ribalta della musica leggera italiana negli anni Ottanta. Una mini sequenza di successi come: "Self control" , "Gente di mare" , "Il battito Animale", "Cosa resterà degli anni ottanta" che hanno fatto cantare e ballare i suoi fans giunti anche dalle città limitrofe.Tanti di questi straordinari successi e tanta vita che scorre accanto ad essi saranno protagonisti nel. Prima di intraprendere il tour nei teatri italiani questo inverno,condurranno il pubblico in un viaggio on the road nel vissuto artistico e umano del cantautore.. Un viaggio che non si è mai fermato, sempre teso alla ricerca di nuovi slanci, intuizioni e visioni., anch'egli originario della città delle saline. «La casa che abito è fatta di viaggi, poesie, musica, amore e strada. È una favola nella realtà. È un luogo dai confini variabili ma solidi, robusti, resistenti ai mutamenti del tempo che passa. La mia casa è una macchina del tempo che mi riporta a Sud sulla strada di quel ragazzo che aveva grandi sogni da inseguire. Sogni che venivano dal mare. Con la voce sempre contro, ho guardato il mondo negli occhi affrontandolo con quella gioia delle piccole cose. Sono sempre stato timido, distratto, svagato, a volte strampalato. Ho conquistato la serenità dopo l'inquietudine. Imbracciando l'ironia. Ascoltando il cuore e le sue ragioni. Combattendo le piccole meschinità quotidiane con sentimenti profondi. Ho pianto, riso, amato, vissuto e cantato. Dio, se ho cantato! Quanta vita nella mia casa» (tratto da La mia casa, ed. Mondadori 2023).Il libro ", uscito pera maggio di quest'anno,. Chi acquista il libro avrà diritto ad un posto riservato nelle prime 20 file (posti limitati) per il firmacopie del libro con l'autore.