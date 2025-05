Canosa: Approvato il nuovo Regolamento Comunale della Toponomastica

Nella seduta dello scorso 29 aprile, ilha approvato all'unanimità ilche unifica in un unico testo normativo il Regolamento della Toponomastica e dei Numeri Civici e quello della Commissione Toponomastica, revisionati l'ultima volta nel 2014. Il nuovo regolamento nasce con un duplice obiettivo: il primo, semplificare la normativa vigente, il secondo. Allo stesso tempo, l'intervento contribuisce in maniera concreta al miglioramento del decoro complessivo della città, attraverso una maggiore uniformità e cura nella segnaletica urbana.Per la prima volta, sarà possibile affiancare alle denominazioni ufficiali delle vie anche quelle in dialetto locale, laddove storicamente documentate. Le diciture dialettali, previa approvazione della Commissione Toponomastica, saranno riportate in corsivo sotto il nome ufficiale, contribuendo alla tutela del patrimonio linguistico e alla riconoscibilità culturale dei luoghi.Il regolamento definisce con maggiore precisione le caratteristiche delle targhe toponomastiche, assicurando maggiore visibilità, uniformità e ordine. Per piazze, parchi e giardini, sono previste paline armonizzate, che contribuiranno a un paesaggio urbano più curato e gradevole, a beneficio sia dei cittadini sia dei visitatori.La Commissione Toponomastica sarà incaricata di verificare costantemente la correttezza e la completezza della toponomastica, segnalando eventuali errori, mancanze o incongruenze. Un impegno verso una comunicazione chiara e coerente nello spazio pubblico.Il nuovo testo introduce obblighi specifici per i proprietari di immobili, che dovranno installare e mantenere in buono stato le targhe conformi al regolamento. In caso di inosservanza, incuria o danneggiamento, sono previste sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, per contrastare situazioni di degrado e salvaguardare l'immagine urbana.L'adozione di questo regolamento è il risultato di un percorso approfondito e partecipato, seguito personalmente dalla Consigliera comunale, dott.ssa Antonia Sinesi, che ha voluto ringraziare per la collaborazione la Commissione Toponomastica, gli uffici comunali ed in particolare la Dirigente Elisabetta Todisco e il Segretario Generale Giulio Rutigliano per il supporto tecnico e amministrativo fornito nel corso dei lavori.