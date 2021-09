Canosa : Lavori ampliamento del cimitero

«Signor Sindaco, nella qualità di consiglieri comunali, le chiediamo un incontro "urgente" per affrontare le questione riguardante i, oramai fermi da troppi anni. La informiamo, altresì, qualora riscontrassimo il suo assenso, che all'incontro faremo partecipare anche una delegazione (non più di tre persone) di cittadini interessati. Se lo riterrà(noi l'auspicheremmo), faccia partecipare anche i dipendenti comunali dei settori competenti ed i rappresentanti della società appaltatrice dei lavori e della gestione. In attesa di un suo celere riscontro ci è gradito porgerle i nostri distinti saluti». E' la richiesta d'incontro a firma dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Petroni Mariangela, Iacobone Savio, Matarrese Giovanni e Ventola Francesco inviata al Sindaco di Canosa di Puglia, Roberto Morra .