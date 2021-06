Canosa: al via le domande per i Buoni Spesa

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO ASSEGNATO

E' on line il modulo di autocertificazione per richiedere i buoni spesa. Il modulo deve essere compilato esclusivamente on line sulla piattaforma raggiungibile dalI nuclei familiari richiedenti devono compilare la domanda esclusivamente on line a questo link - > "Fai domanda" -> selezionare il- secondo avviso". Gli esercizi commerciali disponibili a ricevere i buoni spesa devono compilare l'allegato A disponibile a questo link e allegarlo alla domanda che è compilabile esclusivamente on line - > "Registrati e dai l'adesione" - > selezionare il- secondo avviso".Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte altrimenti non sarà possibile inviarlo. Per tutti (nuclei familiari ed esercizi commerciali) il termine di scadenza perLe domande che eventualmente dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Per la concessione del contributo, una-tantum, saranno utilizzati i criteri di seguito riportati:1 componente..........................................................€ 150,002 componenti...........................................................€ 250,003 componenti...........................................................€ 350,004 componenti...........................................................€ 450,005 o più componenti..................................................€ 550,00L'entità del valore dei buoni spesa è incrementata di € 50,00 in caso di presenza di minori da 0 a 6 anni, a prescindere dal numero;Il beneficio sarà erogato, per i percettori di ulteriori misure di sostegno economico, al netto delle somme derivanti da eventuale altro sostegno pubblico (RED, Rdc,).I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare della domanda), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.Per la concessione del beneficio i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:residenza nel Comune di Canosa di Puglia alla data del 23/11/2020;per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo alla data del 23/11/2020;di trovarsi in una situazione di grave bisogno anche a causa dell'applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19;valore ISEE in corso di validità, non superiore a € 7.500,00;che il nucleo familiare è in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a:€ 3.500,00 per un componente€ 5.000,00 per due componenti€ 7.000,00 per tre componenti€ 9.000,00 per quattro componenti€ 10.000,00 per cinque o più componentiil reddito netto complessivo del nucleo familiare, negli ultimi sei mesi (giugno/novembre 2020), derivato da lavoro dipendente o pubblico o privato, di reddito da pensione o di altre forme di assistenza, non deve essere superiore a € 6.000,00. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste ai