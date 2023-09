Canosa: Affidate in gestione le aree verdi delle rotatorie

La cura del verde pubblico e la relativa manutenzione non possono che rappresentare, all'interno di un tessuto urbano, il livello di decorosità e presentabilità di una città. Atenuto conto delle richieste pervenute, in continuità con quanto fatto fino a questo momento con il ripristino del Punto Sport in via Balilla, da anni abbandonato a se stesso, e l'installazione di nuove aree giochi, l'assessore al verde pubblicoha inteso proporre, per poi essere approvata in sede di Giunta Comunale, l'affidamento in gestione e manutenzione delle aree verdi delle rotatorie "Via Falcone- Via Sergente Magg. Capurso", "Via Paolo Borsellino - Via Ugo La Malfa" e "Via Ugo La Malfa/ Via Falcone. In virtù delapprovato nel 2008, è stato così possibile concedere in gestione la rotatoria di Via Falcone- Via Sergente Magg. Capurso" alla società Pennetti srls Canosa e alla Ditta "Il bruco e la farfalla", quella di "Via Paolo Borsellino - Via Ugo La Malfa" alla "Farmacia Fontana" ed infine quella di "Via Ugo La Malfa/ Via Falcone" alla società "Lo Smeraldo S.r.l". Saranno suddette attività proponenti a prendersi quindi cura delle aree in questione in un percorso di coinvolgimento della cittadinanza nella cosa pubblica che proseguirà anche con altri attori protagonisti del tessuto sociale cittadino.«Restituire decoro ad alcune zone della città ed allo stesso coinvolgere la cittadinanza – spiega l'assessore al decoro urbano- rientra nella nostra visione di città viva e attiva. Il verde pubblico merita attenzione poiché uno dei bigliettini da visita di chi vive ma allo stesso tempo visita Canosa. Il processo di coinvolgimento proseguirà nei prossimi mesi, non c'è niente di più bello che vedere i cittadini proporsi e partecipare alla cosa pubblica: è per questo che abbiamo inteso subito accogliere le proposte che ci sono pervenute, fiduciosi che ulteriori perverranno prossimamente».